Torres Novas com bandeira arco-íris hasteada contra a homofobia

A Câmara de Torres Novas hasteou esta quarta-feira, 17 de Maio no Convento do Carmo, actual edifício dos Paços do Concelho, a bandeira arco-íris para assinalar o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia e consciencializar sobre os direitos das pessoas LGBTQIAP+, no acesso à saúde, ao trabalho, à habitação e à segurança.

Esta acção, refere o município em comunicado, surge no seguimento da recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda e aprovada por unanimidade na última sessão ordinária da Assembleia Municipal de Torres Novas.

O Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia pretende valorizar a igualdade entre as pessoas, independentemente da sua orientação sexual. A data foi escolhida para assinalar a decisão de retirar a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde em 1990.