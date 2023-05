Críticas à falta de condições nos balneários do campo de Montalvo

Na edição da passada semana de O MIRANTE, em que dávamos conta que os novos balneários do campo de Montalvo estão prontos há um ano mas ainda não tinham ligação de água, escrevemos que o recinto desportivo era servido provisoriamente por balneários instalados em contentores. Tal não está correcto. Os contentores ali instalados são os novos balneários, que continuam sem poder ser utilizados porque a Câmara de Constância ainda não procedeu à ligação das redes de água e esgotos. Uma situação que tem sido objecto de críticas por parte de autarcas da oposição e de pais de jovens que praticam futebol na Casa do Povo de Montalvo.

É o caso de Nuno Silva, que contactou o nosso jornal para dar conta do lapso na nossa notícia e que tem um filho de 13 anos a treinar e jogar no campo de Montalvo. Lamenta que a Câmara de Constância não resolva a situação e diz que os miúdos continuam a tomar banho nos balneários antigos que estão “uma vergonha”, onde só podem tomar banho dois miúdos de cada vez. O mesmo pai refere que já desistiram algumas equipas e que para o ano vai o resto por falta de condições no campo.

Questionado por O MIRANTE sobre o assunto, o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), disse, em declarações já publicadas na última edição, que estão a ser ultimadas um conjunto de questões para concluir a intervenção. “Reconhecemos que este processo não correu bem, devido a um conjunto de aspectos mal delineados desde o início. Basta recordar que o campo não era servido de ligação de esgotos à rede pública, nem tinha uma conduta de água adequada. Foram dois aspectos que foram concretizados já com a actual gestão. Em qualquer local onde se queira construir, as bases são sempre a água e saneamento. Com isto não estou a desresponsabilizar-me, assumo como já referi que este processo não correu bem”, afirmou o autarca.

Os novos balneários do campo municipal de Montalvo custaram mais de 100 mil euros ao erário público, financiados pelo município de Constância e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), mas os atletas continuam sem lá poder tomar banho.