Palácio do Sobralinho acolhe ciclo de dança contemporânea

O ciclo de dança contemporânea “Dança Invisível”, produzido pela Companhia Inestética, realiza-se de 19 a 28 de Maio no Palácio do Sobralinho. Pretende ser um evento que aposta no cruzamento de linguagens artísticas e na promoção do trabalho de coreógrafos com criações de carácter experimental e inovador. O ciclo de dança surge ligado ao programa de apoio à criação “Artistas no Palácio - Programa de Residências Artísticas” que a Inestética tem vindo a promover no Palácio do Sobralinho.

O ciclo arranca dia 19 de Maio, às 21h30, com Darktraces de Joana Castro. Segue-se na agenda um Masteclass de vídeo-dança por Pedro Sena Nunes (dia 20 às 15h00), “Shadow in Motion” da Filmes InShadow Lisbon Screendance Festival (dia 20 às 17h00), “Its a Long Yesterday” de Carminda Soares e Maria R. Soares (dia 21 às 18h00), “Des-Acerto” da CiM - Companhia de Dança (dia 27 às 18h00 e 21h30) e “Bibi Ha Bibi” de Henrique Furtado e Aloun Marchal.