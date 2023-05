“Façam porra!”: desabafo da ministra Ana Abrunhosa em visita à Chamusca

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do Distrito de Santarém entregou à ministra da Coesão Territorial, durante a inauguração da Semana da Ascensão, um memorando pela construção de uma nova ponte sobre o rio Tejo e a conclusão do IC3, entre Almeirim e Barquinha.

Ana Abrunhosa mostrou-se sensibilizada com a população que sofre diariamente com os constrangimentos de trânsito, embora tenha vincado que não está nas suas mãos resolver o problema. “Vou daqui muito sensibilizada e, embora não esteja nas minhas mãos resolver o problema, fica o meu compromisso de não deixar esquecer o assunto. Nos dias de hoje esta situação não é aceitável, é uma questão de respeito pela população e justiça. Temos de tratar do projecto; sem projecto não há obra e é difícil encontrar financiamento”, disse.

Ana Abrunhosa, que primeiro ouviu o discurso do presidente da câmara, Paulo Queimado, queixando-se de que a Chamusca tem perdido investimento pela falta de acessibilidades, desafiou todos os intervenientes na região, e a população em geral, para “desassossegarem o Governo e erguerem a sua voz” afirmando que “é uma situação que existe há demasiado tempo”. “Deixo o meu compromisso de acompanhar este assunto e de vir ao território as vezes que forem necessárias”, acrescentou, concluindo no final, já nas respostas aos jornalistas, com um desafio ao seu Governo: “façam porra!”.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE