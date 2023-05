Obras nos centros de saúde de Azambuja e Alcoentre à espera de financiamento do PRR

Extensão de saúde de Alcoentre, encerrada há quase cinco meses porque chovia nos gabinetes médicos, vai a obras, mas quando chegar o financiamento do PRR. O mesmo acontece com a reparação do sistema de ar condicionado do Centro de Saúde de Azambuja.

As obras de reabilitação da extensão de saúde de Alcoentre, encerrada desde o início do ano devido a infiltrações e outros problemas estruturais no edifício, está à espera de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para poder avançar. A informação foi deixada na reunião do executivo municipal de 24 de Maio pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, em resposta a munícipes daquela freguesia que foram à sessão pública questionar o motivo para os trabalhos ainda não terem arrancado.

Afastando qualquer possibilidade de a extensão vir a encerrar definitivamente e de as obras não se concretizarem, o autarca socialista afirmou que a câmara municipal já recebeu o comunicado da candidatura ao PRR para a intervenção orçada em 250 mil euros.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE