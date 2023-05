Doença cardiovascular é a primeira causa de morte na região ribatejana

40% das pessoas não resistem às doenças cardiovasculares no distrito de Santarém. É uma elevada taxa de mortalidade que pode ser reduzida se as pessoas optarem por estilos de vida saudáveis. Director de Cardiologia do Hospital de Torres Novas, José Linder, diz que mais de metade dos doentes está mal diagnosticado e alguns estão mal medicados.

É uma elevada taxa de mortalidade que pode ser reduzida se as pessoas não continuarem a desvalorizar os sintomas e se optarem por estilos de vida saudável. A hipertensão é um dos factores de maior risco e devia ser mais valorizado. Além disso, segundo o director de Cardiologia do Hospital de Torres Novas, José Linder, menos de metade dos doentes é que está bem diagnosticado e alguns doentes estão mesmo mal medicados. O médico fala sobre a doença e deixa alertas nesta entrevista a propósito do Dia Mundial da Hipertensão Arterial, que se assinalou a 17 de Maio.

