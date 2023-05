Bombeiros de Caxarias celebram 40 anos de serviço à população

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias está há quatro décadas ao serviço da população do concelho de Ourém e assinalou a efeméride com uma sessão solene onde foram distinguidas várias pessoas que contribuem para o sucesso da corporação. Na iniciativa estiveram presentes amigos, familiares e instituições, assim como o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e os vereadores Rui Vital, Humberto Antunes e José Reis. Para além da entrega dos títulos de sócio benemérito e medalhas de assiduidade foram também benzidos três novos veículos: dois oferecidos pela comunidade e um adquirido com uma contribuição do município.

Luís Albuquerque iniciou a sua intervenção parabenizando a associação pela celebração dos seus 40 anos. Para o presidente “é uma enorme satisfação ter uma associação desta dimensão a prestar um serviço de tanta qualidade no concelho de Ourém”. Endereçou ainda uma palavra especial pela entrega e espírito de causa pública dos Bombeiros de Caxarias, destacando Luís Manalvo pela sua participação recente numa missão no Chile, em conjunto com outros soldados da paz do concelho. Luís Albuquerque olha para o futuro da corporação com bons olhos tendo em conta os muitos cadetes e infantes que fazem parte da associação. O autarca terminou recordando o apoio que o município tem dado aos agentes de protecção civil do concelho.