Escolas e empresas de VFX apostam na formação

As escolas da rede pública e a rede empresarial do concelho de Vila Franca de Xira estão a trabalhar em conjunto para valorizar as formações escolares profissionais, para qualificar os jovens e responder à crescente necessidade de técnicos especializados. A informação foi avançada pela Câmara de Vila Franca de Xira que é também parceira no projecto. O objectivo é que as escolas do concelho possam oferecer no ano lectivo de 2023/2024 um total de 23 novos cursos profissionais em diversas áreas técnicas incluindo dois cursos de educação e formação com certificação de nível 2 e três cursos técnicos superiores profissionais com certificação de nível cinco.

Além de permitirem um diploma de conclusão do ensino secundário (12º ano) conferem também um certificado profissional de nível 4, no âmbito do Quadro Nacional de Qualificações. “Trata-se de uma oferta educativa direccionada para uma aprendizagem mais prática, com uma forte ligação com o mundo profissional, com a componente de formação técnica a incluir obrigatoriamente a Formação em Contexto de Trabalho, isto é, um estágio curricular”, explica o município.

Após a conclusão do curso profissional os alunos podem optar por entrar directamente no mundo do trabalho ou fazer o prosseguimento de estudos de nível superior. “Existe igualmente a possibilidade de prosseguimento de estudos e formação num Curso de Especialização Tecnológica (CET) ou num Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP)”, explica a câmara. Envolvidos no projecto estão os Agrupamentos de Escolas Alves Redol, Professor Reynaldo dos Santos, Forte da Casa, Vialonga e Escola Secundária Gago Coutinho.