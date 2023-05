Grémio da Póvoa inaugurou Pátio Aníbal Faustino

O Grémio Dramático Povoense (GDP) inaugurou, no dia 20 de Maio, o Pátio Aníbal Faustino, junto à sede da colectividade, na Póvoa de Santa Iria. O espaço foi o vencedor, em 2017, do orçamento participativo municipal mas só agora vai estar ao serviço da comunidade. O pátio tem esplanada, sofás, palco e vai ser sobretudo dinamizado durante os meses mais quentes e convidativos.

Em parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira o espaço vai receber a programação das “Noites de Verão”, entre outras iniciativas que estão a ser delineadas pela direcção do GDP. Para os próximos três meses estão previstos oito espectáculos que vão do jazz ao stand up comedy. O GDP vai ainda abrir a programação do pátio à comunidade e receber propostas de artistas locais. Com o pátio o Grémio dispõe agora de três espaços com oferta cultural para a população. Recorde-se que a colectividade dinamiza as actividades, como o teatro, no Espaço Cultural Fernando Augusto e na sua sede.

O presidente do GDP, Daniel Gonçalves, considera que com a abertura do pátio fica feita a homenagem ao poeta local Aníbal Faustino, nome que está forjado na entrada do pátio e retratado numa das paredes, com desenhos alusivos a um poema seu. Na cerimónia de inauguração, os membros da direcção do GDP e do grupo de teatro, António Nabais e Joaquim Carreira, declamaram um poema do autor, falecido em 1985.

A cerimonia contou com a presença de vários rostos ligados ao associativismo da Póvoa e da presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira. A vereadora com o pelouro da Cultura no município de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, também fez questão de acompanhar a inauguração. A autarca espera que os residentes na zona alta da cidade da Póvoa passem a descer até à zona antiga da cidade para desfrutar do Pátio Aníbal Faustino.