Médicos que escolhem Médio Tejo destacam companheirismo e autonomia

Uma equipa em que prevaleça o companheirismo e o “bom ambiente”, uma liderança que ouve e promove a autonomia e a flexibilidade são factores determinantes para a fixação de médicos no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). No departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do CHMT, que apresenta o menor tempo de espera para primeira consulta a nível nacional, uma média de 35 dias, o maior défice de recursos humanos está no pessoal não médico, embora, como sublinha a directora do serviço, Luísa Delgado, mais especialistas seriam bem-vindos para permitir alargar a todos os concelhos do Médio Tejo a equipa comunitária que tem vindo a intervir em Ourém.

No departamento, situado na unidade de Tomar e que conta com 13 psiquiatras, uma pedopsiquiatra, 23 enfermeiros, cinco psicólogos, um deles afecto à pedopsiquiatria e outro à equipa comunitária, uma terapeuta vocacional e duas ocupacionais (uma na equipa comunitária), duas assistentes sociais (uma a tempo parcial) e assistentes técnicos e administrativos, dois dos oito médicos que fizeram o internato “já escolheram ficar”, salientou.

“Este serviço tem um bom ambiente. Há companheirismo, há muita flexibilidade, sentimos que somos ouvidos e que podemos ter algum papel no que queremos fazer. As nossas questões são ouvidas e são atendidas. Os colegas estão sempre disponíveis (…) e eu privilegio muito esse tipo de entreajuda e de companheirismo, porque o nosso trabalho é muito feito em equipa e isso sente-se aqui”, disse à Lusa uma das internas que escolheu ficar no serviço, situado numa região onde muitas vezes é difícil fixar profissionais de saúde.

Quando se candidatou à especialidade, Rafaela Farinha, que se formou na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, não conhecia o CHMT, mas o facto de ter raízes familiares na região levou-a a “arriscar”. Findos os cinco anos de internato, decidiu ficar, relevando a liberdade que lhe foi dada de fazer parte da equipa de ligação que dá apoio a doentes internados noutras enfermarias e que possam ter queixas relacionadas com a psiquiatria. “Ou seja, quando temos algum tipo de projectos e propomos, eles são bem aceites e há disponibilidade”, realçou a jovem médica.

Rita Carvalho escolheu o CHMT por ter sido o local mais próximo de Coimbra, onde vive e onde fez a licenciatura, com vaga para psiquiatria, depois de ter feito o internato em Lisboa. “O serviço de psiquiatria [do CHMT] foi uma boa surpresa. Gosto muito de trabalhar aqui”, disse à Lusa. A jovem psiquiatra destacou a postura da chefia, que respeita os gostos e as preferências, promovendo a autonomia e a liberdade de diferenciação nas áreas de maior interesse de cada um, e, sobretudo, “o grande espírito de entreajuda na equipa”.

Patrícia Jorge, que também se desloca de Coimbra para trabalhar no CHMT, acrescentou outro atractivo: a “vantagem” de poder ter um horário que condensa as 40 horas em quatro dias da semana, o que reduz o número de deslocações. Também ela valoriza o “grande espírito de entreajuda”, a equipa “muito boa, muito jovem, muito dinâmica”, onde se sente “muito bem tratada” e “muito bem acolhida”.

Também Luísa Delgado, que, com a enfermeira Graça Cunha, abriu o serviço em 2002, findo o internato em Lisboa, confessou que a “coesão da equipa” e o espírito de colaboração que sempre encontrou foram determinantes para que, apesar dos vários convites, tenha preferido ficar. Destaca ainda “a sorte” de reunir um conjunto de pessoas que trazem “o ‘background’ dos vários sítios onde fizeram a sua formação” e “um ambiente de trabalho harmonioso”, com “cumplicidade” e “muita união” em torno do projecto. “Acho que sou pouco directora. Somos todos directores (…). Pensamos todos muito com uma cabeça só, em vez de ser uma pessoa a ditar ordens. Acho que isso faz toda a diferença. De facto, é muita sorte”, acrescentou.