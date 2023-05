Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal receberam Cruzeiro Cultural e Religioso do Tejo

Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal, concelho de Abrantes, receberam nos dias 27 e 28 de Maio, a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, no âmbito do IX Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. A imagem, transportada numa embarcação típica, foi recebida por dezenas de fiéis das populações ribeirinhas das duas freguesias.

A IX edição do Cruzeiro teve início a 19 de Maio em Rosmaninhal e terminará a 18 de Junho em Oeiras, num percurso ribeirinho que passará por outros concelhos da região, nomeadamente pelo Cartaxo, Azambuja e Vila Franca de Xira.