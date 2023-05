Sobralinho distingue figuras da terra a 4 de Junho

Cerimónia terá lugar no Palácio do Sobralinho

Realiza-se no dia 4 de Junho, domingo, pelas 18h00, a cerimónia pública de evocação do dia da vila do Sobralinho. O evento, que terá lugar como habitualmente no Palácio Municipal do Sobralinho, visa celebrar o dia da localidade através de uma cerimónia onde serão atribuídos os galardões de mérito a cidadãos do Sobralinho. A animação musical estará a cargo de Ricardo Branco (“White Sax”).

No ano passado, recorde-se, foram distinguidos João Areias com o galardão de mérito autárquico, Maria João Amante (mérito cultural), a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da freguesia do Sobralinho (mérito social), o futebolista Rogério Matias (mérito desportivo), Sandometal (mérito empresarial) e Ana Catarina Pereira (galardão Vila do Sobralinho).