Domingos Chambel é que atende o telefone do ex-director executivo da Nersant António Campos

Domingos Chambel traz no bolso o número de telemóvel que durante mais de 20 anos foi de António Campos, ex-director executivo da Nersant durante as presidências de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael.

O telefone de trabalho do ex-director executivo da Nersant, António Campos, continua ligado mas agora quem atende as chamadas é Domingos Chambel, presidente da direcção da associação empresarial. O MIRANTE foi contactado por dois empresários que tentaram falar com António Campos, que desabafaram a surpresa por encontrarem Domingos Chambel aparentemente a fazer trabalho de controlador das chamadas para o telefone do último homem forte das direcções de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael.