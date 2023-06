Cerimónias religiosas por António Ribeiro em Azambuja

A vila de Azambuja acordou de luto na terça-feira, 30 de Maio, com a morte do fotógrafo amador António Ribeiro. As cerimónias religiosas decorrem no sábado, 3 de Junho, na Igreja da Misericórdia de Azambuja. O corpo sai para o crematório de Santarém no domingo, às 11h30, para ser cremado às 13h00.

António Ribeiro era conhecido como o “guardião” da memória azambujense e passava os dias a retratar as gentes, tradições, cultura e tudo o que fazia mexer a localidade, como a Feira de Maio, onde voltou a estar nas ruas a fotografar. O ex-comerciante estava muito ligado à fotografia e tinha um particular fascínio pela cultura avieira. A idade e os motivos da morte de António Ribeiro ainda não são conhecidos. A Junta de Freguesia de Azambuja já lamentou a morte do azambujense, dizendo-se “eternamente grata” pelo “cuidado e trabalho” que dedicou a Azambuja.