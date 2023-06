Município apoia Festival do Capado em Amiais de Baixo

A Câmara de Santarém atribuiu um apoio de 5 mil euros para a organização da 7ª edição do Festival do Capado, que decorreu de 28 a 30 de Abril, na Casa do Povo de Amiais de Baixo.

A Câmara de Santarém atribuiu um apoio de 5 mil euros para a organização da 7ª edição do Festival do Capado, que decorreu de 28 a 30 de Abril, na Casa do Povo de Amiais de Baixo. A iniciativa foi da responsabilidade da Casa do Povo de Amiais de Baixo, Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Clube Desportivo Amiense e APAB - Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Amiais de Baixo.

O festival tem como objectivo preservar as tradições e o desenvolvimento da comunidade local, dando a conhecer pratos típicos elaborados com carne de caprinos bastante característicos da zona de Amiais de Baixo