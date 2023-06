Encontro de Educação Social e Ensino Superior no Politécnico de Santarém

O Politécnico de Santarém promove a quinta edição do Encontro “Educação Social e Ensino Superior”, que decorre esta terça e quarta-feira com o tema: “O humano e o tecnológico na intervenção socioeducativa”. Esta é uma iniciativa de final de ano lectivo, organizada no âmbito da Coordenação de Licenciatura de Educação Social da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém e dos respetivos estágios. A iniciativa integra a “XVI Expo Estágios – Fórum de Projetos e Formação Profissionalizante em Educação Social”.

A iniciativa, que tem participação gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, envolve a colaboração com o mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária, sendo dinamizada com o apoio do estágio de finalistas a decorrer no Centro de Apoio Pedagógico da Escola Superior de Educação.

O objectivo do encontro é promover a reflexão, discussão e partilha sobre temáticas, desafios e experiências da Educação Social e do ensino superior. A iniciativa pretende também ser contributo para o reconhecimento do papel do ensino superior no desenvolvimento e afirmação do campo da Educação Social.

“No rescaldo de uma pandemia e num tempo em que em que o progresso tecnológico a emergência de formas avançadas de inteligência artificial abriram novas oportunidades, novas soluções e caminhos”, refere o politécnico. A organização sublinha também que isso também abre “novos problemas nos processos educativos e de intervenção”, pretendendo reflectir “sobre a forma como aquilo que se afigura como uma mudança de paradigma nas sociedades contemporâneas impactará na formação e ação em Educação Social, tendo em conta a sua ancoragem profunda a uma ética de cuidado e da relação interpessoal”.