Inscrições abertas para transporte escolar em Salvaterra de Magos

O período de inscrições para os passes de primeira ou segunda via e renovações de transporte escolar dos alunos do quinto ao 12º ano do concelho de Salvaterra de Magos está a decorrer. Para os passes de primeira via será necessário apresentar uma foto tipo passe. As renovações podem ser feitas no site da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Os passes de primeira e segunda via só podem ser solicitados no Serviço de Educação do município, situado no edifício da biblioteca municipal, em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, no edifício da Junta de Freguesia do Granho e nos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos.