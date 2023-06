Reclusos de Torres Novas cuidam de horta e ajudam a alimentar famílias carenciadas

No Estabelecimento Prisional de Torres Novas nasceu a 31 de Maio uma horta vertical com o objectivo de trabalhar a reinserção de 41 reclusos em regime aberto ao exterior e, ao mesmo tempo, apoiar 100 famílias do concelho que vivem em situação de vulnerabilidade. O projecto Horticultura Vertical, Solidariedade Horizontal é composto por 40 torres agrícolas onde estão a ser produzidos, entre outros, espinafres, alfaces, rúcula e ervas aromáticas e foi inaugurado numa sessão que contou com a presença da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

Desde o início, reclusos e guardas foram envolvidos em todas as fases do processo desde a concepção do espaço à execução da obra e instalação das torres agrícolas, com recurso a fornecedores locais, tendo recebido formação sobre como instalar e fazer a manutenção da horta, dada por técnicos. Além de um acompanhamento semanal, a Upfarming - organização não governamental nacional Abundant Quotidian que lidera o projecto - assegura formação certificada sobre agricultura ao longo do ano. Com este projecto, salientou à Lusa uma das responsáveis da Upfarming, Margarida Villas-Boas, os reclusos envolvem-se no programa de cabazes solidários da Cruz Vermelha e do Centro de Recuperação Infantil de Torres Novas (CRIT), que abrange uma centena de famílias do concelho, numa “retribuição à sociedade” com impacto na auto-estima e no combate ao estigma.

O projecto no estabelecimento de Torres Novas vem concretizar um dos oito casos de estudo apresentados pela Upfarming aquando da sua criação, em 2020, com o propósito de trabalhar com instituições que “alimentem um número significativo de pessoas, particularmente num ambiente terapêutico ou educativo” e desenvolver programas de literacia ambiental e alimentar.