GNR confirma aumento dos furtos na freguesia do Couço

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem registo de 11 furtos e um roubo nos primeiros quatro meses de 2023 na freguesia do Couço, concelho de Coruche. No período homólogo de 2022 foram registados cinco furtos. Recorde-se que a presidente da freguesia do Couço, Otelinda Graça, alertou para o aumento da criminalidade e o número até poderá ser superior porque, segundo a autarca, os roubos de pequena monta acabam por não ser reportados oficialmente à GNR pelas vítimas. “No entanto, e no sentido de mitigar tais resultados, a GNR, dentro das várias valências operacionais, tem direccionado o reforço de patrulhamento na freguesia do Couço, materializando assim uma presença constante e próxima da população”, adianta a GNR a O MIRANTE.

A GNR diz ainda que vai continuar a acompanhar os idosos que estão sinalizados, através de visitas regulares às suas residências, transmitindo conselhos sobre procedimentos de segurança relativos a situações de violência, burla, conto do vigário e furto em residências. A GNR aconselha a população a não fornecer informações pessoais ou de conhecidos a indivíduos estranhos; a circular preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas; não transportar quantias elevadas de dinheiro; não assinar documentos sem ter a certeza do seu conteúdo; sempre que possível, tentar anotar os dados de veículos estranhos na zona; não confiar em indivíduos estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções. No caso de desconfiança, as pessoas devem ligar imediatamente para a GNR.

A GNR esclarece ainda a O MIRANTE que estão a decorrer as diligências de inquérito em relação ao assalto e vandalismo no cemitério do Couço.