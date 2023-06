Oposição critica redução do subsídio camarário à Filarmónica Alpiarcense

O subsídio de 14 mil euros que a Câmara de Alpiarça vai dar este ano à Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro (SFA) foi o único que motivou críticas da oposição na última reunião do executivo municipal, por se ter registado uma redução do valor a atribuir. A vereadora da CDU, Fernanda Cardigo, recordou que o ano passado o subsídio à SFA passou de 20 mil euros para 16 mil euros e este ano é reduzido em mais dois mil euros. A vereadora da oposição sublinhou que a Sociedade Filarmónica Alpiarcense tem, além da banda e escola de música, uma secção de karaté.

“O ensino da música na banda é gratuito. Só as aulas de piano e guitarra é que são pagas. O valor do subsídio não chega sequer para o maestro e depois é necessário dinheiro para a manutenção dos instrumentos musicais. A SFA está a ser prejudicada”, lamentou Fernanda Cardigo, acrescentando que as vereadoras da CDU votaram contra a proposta apenas pela diminuição do subsídio à SFA.

A presidente da Câmara de Alpiarça respondeu às críticas explicando que a SFA apresentou, em 2022, um superavit de quatro mil euros e este ano tem um saldo positivo de 1.400 euros. A socialista Sónia Sanfona explicou que o município tem estado sempre disponível para corresponder às solicitações que nos são feitas quando é necessário apoio. As colectividades não podem achar que o município as deve subsidiar”, reforçou.

A autarca sublinhou que a SFA tem que “ganhar vida” e realizar actividades para obter meios de financiamento. O município vai atribuir anualmente 1.500 euros à Associação Cultura e Recreio do Frade de Cima e também ao Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho. O Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça é a associação que recebe o valor mais elevado com 30 mil euros para todas as suas secções.

O Clube Náutico Albufeira dos Patudos recebe 600 euros e o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça recebe 1.500 euros. O Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça vão receber 2.500 euros cada. Ao Núcleo de Cicloturismo de Alpiarça/100%TT vão ser atribuídos 600 euros e o Real Clube Petanca de Alpiarça vai receber 500 euros.