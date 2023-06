Parceria Público-Privada disponibiliza sete médicos para Azambuja

Utentes do concelho de Azambuja já podem marcar consultas com os médicos que estão ao serviço ao abrigo do protocolo entre a Cerci Flor da Vida e a Administração Regional de Saúde. As consultas realizam-se em exclusivo no Centro de Saúde de Azambuja, mas o objectivo é alargar o serviço às extensões de saúde.

Os utentes do concelho de Azambuja já podem proceder à marcação de consultas com os sete médicos que aceitaram integrar a parceria público-privada que visa atenuar a falta de médicos de família e melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários no concelho. A primeira consulta realizou-se na quarta-feira, 7 de Junho, no Centro de Saúde de Azambuja e por mês estima-se que sejam atingidas perto das 100 horas de consultas mensais.

O protocolo entre a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo e a Cerci Flor da Vida foi assinado no final de Maio depois de todas as minutas terem sido revistas e aprovadas pelas duas entidades. O acordo veio permitir a contratação dos sete médicos pela Cerci para darem consultas num concelho onde mais de 80% dos utentes não tem médico de família atribuído. Dos clínicos contratados apenas um tem especialidade em Medicina Geral e Familiar sendo os restantes médicos internistas.

“A nossa expectativa é elevada, pois pensamos que o nosso contributo é essencial para ultrapassar as dificuldades dos utentes que não têm médico de família. Acreditamos que o serviço vai melhorar genericamente a todos os níveis”, disse a O MIRANTE o presidente da Cerci Flor da Vida, Instituição Particular de Solidariedade Social de Azambuja que presta apoio a pessoas com deficiência. José Manuel Franco acrescenta que um dos objectivos futuros passa por alargar as consultas às extensões de saúde que funcionam nas restantes freguesias do concelho, actualmente em Aveiras de Cima e Manique do Intendente.

O dirigente realçou ainda que este protocolo, anunciado em Fevereiro, enfrentou algumas dificuldades pelo caminho, que só foi possível ultrapassar porque a Cerci é “uma instituição credível” que “conseguiu convencer os médicos” a integrar este projecto garantindo-lhes que independentemente de a instituição ter recebido ou não a transferência de verba mensal da ARS e Câmara de Azambuja o pagamento aos profissionais de saúde será impreterivelmente efectuado ao dia 10 de cada mês.

Embora as consultas ao abrigo do protocolo já tenham arrancado, falta ainda a Câmara de Azambuja aprovar e assinar o protocolo de compromisso de complemento do valor pago por hora (27 euros) pela ARS aos clínicos. O montante que o município vai assegurar deverá rondar os 13 euros por hora de trabalho a cada médico.