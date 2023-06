Artistas e cientistas juntam-se em projecto do Observatório da Paisagem da Charneca

O projecto “ART3C – Clima, Comunidade, Comunicação, Montado como Paisagem’, do Observatório da Paisagem da Charneca, junta artistas (artes visuais, fotografia, arte mural, desenho de natureza), cientistas especialistas em alterações climáticas e comunidades locais (escolas, famílias, grupos seniores, associações culturais) para promover a sensibilização para as alterações climáticas através do conhecimento científico e da criação artística em torno da paisagem, nomeadamente o montado.

A iniciativa decorre num contexto colaborativo a decorrer no espaço rural, no quadro de uma exploração agroflorestal baseada no montado, situado no Casal do Gavião do Meio, concelho da Chamusca. A mentora do projecto é Graça Saraiva, directora do Observatório da Paisagem da Charneca. “As alterações climáticas constituem hoje, mais que nunca, um desafio para a humanidade à escala global e para a sobrevivência das comunidades à escala local. Tanto a mitigação como a adaptação às alterações climáticas dependem de uma alteração de comportamentos individuais e colectivos”, refere.

Este ano já se realizou o seminário “Montado, Comunidade e Arte”, com palestras dos cientistas para reflexão sobre a problemática das alterações climáticas e abertura da exposição do trabalho já realizado pelos artistas.