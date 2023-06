Estado da Educação em Ourém debatido em reunião do conselho municipal

O Auditório do edifício-sede da Câmara Municipal de Ourém recebeu mais uma reunião do Conselho Municipal de Educação, momento onde foi feito um ponto de situação relativamente à realidade escolar do concelho e perspectivado o próximo ano lectivo. O momento permitiu avaliar as várias actividades recentemente desenvolvidas na área da Educação, discutir a revisão da Carta Educativa do Concelho de Ourém, assim como a reorganização do calendário lectivo em semestres e a nova gestão que irá suportar os transportes escolares no próximo ano lectivo.

Foram também abordadas as respostas necessárias face ao aumento significativo de alunos que o concelho tem observado, além das intervenções em curso em vários estabelecimentos escolares, partilhando as diferentes informações por todos os intervenientes, na procura das melhores soluções e respostas que favoreçam o normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino e o sucesso dos alunos. A reunião foi dirigida pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pela vereadora com o pelouro da Educação, Micaela Durão. A sessão contou com a participação de vários directores de estabelecimentos escolares concelhios e representantes de outras entidades.