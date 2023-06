Hábitos de vida saudável no Dia da Criança em Almeirim

O Parque da Zona Norte em Almeirim recebeu mais de 1.600 crianças para participar em dezenas de actividades que assinalaram o Dia Mundial da Criança. A Câmara Municipal de Almeirim promoveu uma actividade de atletismo, num projecto que envolve a Federação e a Associação de Atletismo de Santarém. A actividade inseriu-se num programa de desenvolvimento do atletismo no concelho. Para além do atletismo, as crianças brincaram em insufláveis e participaram em actividades de pintura, dança, música e jogos lúdicos. A parceria para promoção da modalidade de atletismo visa, fundamentalmente, disseminar as boas práticas no ensino familiarizando professores e técnicos de desporto através do projecto “Kids Athletics”. É um formato do atletismo a pensar nas necessidades das crianças e que reúne um vasto leque de características que promovem o seu desenvolvimento. Já foram realizadas iniciativas em seis escolas diferentes do concelho de Almeirim, onde estiveram envolvidas centenas de crianças.