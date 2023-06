Jovem mãe de Santarém morre em acidente na serra da Arrábida

Uma das duas vítimas mortais do acidente que envolveu um carro e dois motociclos no domingo, na serra da Arrábida, era de Santarém e conduzia o automóvel ligeiro, segundo revelou o jornal O Setubalense. Completava 31 anos no dia 15 de Junho e deixa uma criança com dois anos. A outra vítima mortal, um homem de 40 anos, residia na zona de Almada e viajava num motociclo.

Do acidente resultaram ainda dois feridos graves – o marido da condutora e um motociclista – e dois feridos ligeiros, entre eles a criança de dois anos filha do casal que viajava no automóvel. Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Setúbal e os dois feridos ligeiros foram encaminhados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo o jornal O Setubalense, o acidente resultou de um choque entre a viatura ligeira e uma das motos, causando a morte do motociclista e da condutora do automóvel. A segunda moto envolvida, onde viajavam um rapaz e uma rapariga na casa dos vinte anos, seguia atrás e acabou por colidir com o automóvel.

De acordo com o Comando Sub-regional da Península de Setúbal, o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 379-1, em Alto do Pico, no concelho de Setúbal, foi dado pelas 12h59. Foram mobilizados para o local os bombeiros, o INEM e a GNR, num total de 21 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo as Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal e do Barreiro e duas ambulâncias de Suporte Básico de Vida (SBV) de Setúbal e Almada.