Jovem que fugiu do Lar dos Rapazes de Santarém já apareceu

Nuno Santos, o adolescente de 14 anos que fugiu da instituição onde vive já foi localizado por pessoas próximas da família e encaminhado para casa da sua mãe. Segundo a direcção desta resposta da Santa Casa da Misericórdia as fugas do jovem têm sido frequentes.

Nuno Pernão dos Santos, o jovem de 14 anos que esteve desaparecido durante três dias, após ter fugido do Lar dos Rapazes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, foi localizado por conhecidos e levado para casa da sua mãe, Sónia Pernão.

O rapaz foi encontrado na noite passada e, segundo Sónia Pernão, estava a passar as noites numa carrinha que pertence a um familiar, em Vale de Estacas, sem conhecimento do mesmo.

Esta não é a primeira vez que Nuno Santos foge da instituição que o acolheu por ordem do Tribunal de Família e Menores de Santarém. De acordo com a directora técnica do Lar dos Rapazes, Ana Pedro, as fugas de Nuno Santos “são frequentes” e são sempre participadas à PSP, ao Tribunal de Família e Menores e à gestora do processo de Nuno Santos, entidades que agora terão que intervir para que o jovem regresse à instituição.

“Somos uma casa de acolhimento generalista, não somos uma instituição fechada”, refere a directora, quando questionada por O MIRANTE sobre o facto deste jovem ter abandonado a instituição sem autorização ou sem que alguém se tenha apercebido. Ana Pedro esclarece ainda que no Lar dos Rapazes, que acolhe actualmente 12 jovens, as fugas “não são frequentes” à excepção deste caso.