Está aberta a época balnear nas piscinas do Cartaxo

De 13 a 18 de Junho as entradas são gratuitas nas Piscinas Municipais Descobertas do Cartaxo.

As piscinas municipais descobertas do Cartaxo estão abertas ao público de 13 de Junho a 10 de Setembro. Para assinalar o regresso de mais uma época balnear, as entradas são gratuitas, sujeitas à lotação do espaço, de 13 a 18 de Junho. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 10h00 às 20h00.