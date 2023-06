Revista à portuguesa na Universidade Sénior de Benavente

A turma de teatro do professor Domingos Lobo sobe ao palco do auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia, na quarta-feira, 14 de Junho.

A turma de Teatro da Universidade Sénior do Concelho de Benavente, sob orientação do professor Domingos Lobo, vai realizar um espectáculo de revista à portuguesa com entradas gratuitas. O espectáculo decorre no auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia, a 14 de Junho, às 21h00. A universidade tem três polos em funcionamento: Benavente, Samora Correia e Santo Estêvão, e a entidade promotora é o Centro Bem Estar Social Padre Tobias, em Samora Correia. O projecto destina-se a indivíduos com mais de 50 anos. A mais de meia centena de professores na universidade sénior são voluntários e leccionam disciplinas como culinária, línguas, informática e fotografia.

Segundo o site do município de Benavente, a Universidade Sénior surgiu da necessidade sentida pelo Conselho Local de Acção Social em combater o isolamento e a exclusão social dos seniores, promovendo e incentivando a sua participação na comunidade local. Os objectivos do projecto são melhorar a qualidade de vida sénior; oferecer um espaço de vida socialmente organizado e adaptado à idade; incentivar a participação sénior em atividades sociais, culturais e de lazer; divulgar a história, cultura, tradições e valores do país e do concelho, entre outros.