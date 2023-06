Sons de Verão animam noites em Coruche

A música ao vivo vai preencher as noites quentes de Verão junto ao rio Sorraia, em Coruche, de 17 de Junho a 15 de Julho. Jazz, música popular, rhythm and blues e música cubana, passando pela febre de sábado à noite da música disco, funk ou pela world music são as sonoridades que compõem a programação dos Sons de Verão. Os concertos são gratuitos e decorrem ao ar livre na Praça d’Água, pátio do museu, jardim 25 de Abril, Avenida do Sorraia ou Praça da Liberdade.

Logo a 17 de Junho, às 22h00, na Praça d’Água, os irmãos Carlos e Vítor Bacalhau, revivem 40 anos de história e mais de 1200 concertos em palcos de todo o país e do mundo, mas sempre de regresso a casa, Coruche.

No sábado seguinte, a 24 de Junho, a noite é cubana no pátio do museu municipal com o grupo Clave de Son, do maestro Raúl Reyes, formado por músicos cubanos de renome internacional.

A 1 de Julho a Praça d’Água recebe às 22h00 o concerto de tributo a Tina Turner "Simply the Best" - uma performance de Ana Paula Cardoso, mais conhecida por Kika, cuja voz encantou Portugal no programa da SIC Factor X, de onde saiu vencedora.

Domingo, 2 de Julho, pelas 18h30, toma o palco no Jardim 25 de Abril o 003 Jazz Trio e a 8 de Julho, pelas 22 horas, a Avenida do Sorraia é tomada pelos Motherflutters, dos irmãos André (flauta/voz) e Filipe Cameira (guitarra/voz), que nos transportam para uma galáxia de disco, funk e pop, movidos por melodias marcantes de flauta e guitarras funky.

A fechar o programa, sobe ao palco da Praça da Liberdade, às 22h00 de 15 de Julho, o grupo Rua da Lua, que assume a sua raiz acústica portuguesa, mas com um pé na world music, combinando influências de música tradicional portuguesa, folk, fado, jazz e música de expressão ibérica.