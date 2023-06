Trânsito na Póvoa de Santa Iria sofre alterações para promover segurança e fluidez viária

partilhe no Facebook

A circulação de automóveis na urbanização Tágides Parque, na união de freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, vai ser alterada no âmbito de um conjunto de alterações ao regulamento de trânsito aprovado recentemente em reunião de câmara.

Em causa passa a estar a proibição de circulação de veículos no sentido sul-norte na Rua das Violetas, Rua dos Girassóis e Rua dos Lírios. Passa também a ser proibido o trânsito de veículos no sentido este-oeste na rua Mário de Sá Carneiro, entre os números 20 e 28. A proposta contempla ainda a proibição de circulação de automóveis no sentido oeste-este entre os números 8 e 18 da rua Dr Francisco Sá Carneiro e na Rua dos Goivos.

O documento estabelece também a revogação da perda de prioridade de todos os veículos que saírem das praças, pracetas, parques de estacionamento e arruamentos da Rua dos Goivos para a Av. Póvoa de D. Martinho, Rua das Violetas para a Av. Póvoa de D. Martinho, Rua Grão Vasco para a Av. Póvoa de D. Martinho e Rua José Malhoa para a Av. Póvoa de D. Martinho.

O objectivo das alterações de trânsito é promover a segurança e a fluidez viária nas várias artérias da urbanização e visam atender às necessidades dos cidadãos e melhorar a qualidade de vida de todos os que circulam naquelas vias.