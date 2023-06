Mega loteamento de São João dos Montes pronto para discussão final

Não houve participação popular no período de consulta pública do projecto de loteamento para construir uma megaurbanização numa zona rural em A-de-Freire, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. O projecto, ao que apurou O MIRANTE, vai agora seguir para discussão e votação final no município.

O projecto de loteamento foi sujeito a consulta pública por exceder os limites previstos no regime geral de edificação urbana e porque acima de determinado número de fogos é condição obrigatória essa consulta à comunidade. Recorde-se que o envio da proposta para discussão pública foi aprovada por maioria no executivo camarário mas mereceu os votos contra da CDU com Nuno Libório, vereador daquela força política, a classificar o projecto de “terror urbanístico” já que, no seu entender, causará profundas alterações no quotidiano de São João dos Montes. “A câmara está a promover uma das mais terríveis operações de loteamento numa zona mal servida por transportes públicos e sem equipamentos colectivos”, criticou o vereador comunista, lembrando que, “infelizmente”, as consultas públicas raramente têm o envolvimento da população, o que se veio a verificar.

“Na zona da estrutura ecológica urbana prevista em Plano Director Municipal projectam-se agora troços rodoviários. É com decisões desta natureza que se paga caro o desenvolvimento do concelho de Vila Franca de Xira. Devíamos conter a política urbanística, apostar na reabilitação dos edifícios existentes e fixar os filhos da terra”, defendeu Nuno Libório.

Em causa, recorde-se, está o loteamento Quinta dos Carvalhos, da 50 Buy Invest Unipessoal, a nascer numa área de 220.013 m2, com 184 lotes incluindo 171 moradias unifamiliares e 11 edifícios de habitação colectiva com 44 fogos, num total de 215 fogos, com dois edifícios destinados a comércio e dois a equipamentos de uso colectivo. Prevê também um empreendimento de turismo rural, apoio agrícola e uma habitação unifamiliar.

Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, tem um entendimento diferente e afirmou, aquando do envio da proposta para discussão pública, que se trata de um loteamento “de baixa densidade em zona rural”, constituído maioritariamente por lotes generosos “para permitir moradias de maior dimensão, consentâneas com a qualidade de vida deste tipo de complexos”, explica.