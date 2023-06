Visita do Papa a Fátima marcada para 5 de Agosto

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, manifestou a “grande alegria” que será receber o Papa Francisco no dia 5 de Agosto no “lugar das aparições de Nossa Senhora a três crianças, duas delas canonizadas pelo Papa em 2017”. “Poder acolhê-lo de novo para rezar com ele e por ele é para nós motivo de grande contentamento e, por isso, é essa alegria que expressamos. Esperamos que todos os peregrinos que aqui estarão para o acolher também vivam essa grande alegria de estar de novo com o Papa”, sublinhou o reitor.

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, lembrou que, como o Papa já lhe disse pessoalmente, irá ao santuário para rezar à Senhora de Fátima. “Disse-me, aliás, que já é tradição que numa Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Santo Padre vá rezar num santuário dedicado a Nossa Senhora, que seja particularmente simbólico para o lugar onde se realiza a jornada”, acrescentou José Ornelas.

Esta será a primeira vez que um Papa se desloca à Cova da Iria fora de uma peregrinação internacional de Maio. O primeiro a deslocar-se a Fátima, até com alguma resistência do Vaticano e das autoridades portuguesas, foi Paulo VI, em 1967. João Paulo II, promotor da Jornada Mundial da Juventude, deslocou-se a Fátima como peregrino três vezes, a primeira das quais em 1982, um ano depois do atentado que sofreu na Praça de São Pedro. O Papa polaco entendeu a sua salvação como um milagre e no ano seguinte ao atentado veio agradecer a Nossa Senhora de Fátima. Regressaria à Cova da Iria em 1991 e depois em 2000 por ocasião da beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Em 2010 deslocou-se a Fátima Bento XVI, inaugurando o ciclo comemorativo do Centenário das Aparições. Francisco esteve na Cova da Iria em Maio de 2017 no âmbito do centenário das aparições e canonizou Jacinta e Francisco Marto.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer entre 1 e 6 de Agosto deste ano. Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.