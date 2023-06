Abelhas são cada vez menos e o seu futuro está ameaçado

Presidente da Associação de Apicultores do Tejo e Sorraia, Manuel Morgado, alerta para a importância das abelhas no eco-sistema. As alterações climáticas são o principal inimigo.

As colmeias diminuíram cerca de 30% nos últimos dez anos no distrito de Santarém o que representou menos aproximadamente cinco toneladas de mel. Tendo em conta que cada colmeia tem cerca de oito mil abelhas desapareceram milhões de abelhas e a tendência é para que continuem a desaparecer. O alerta é dado pelo presidente da Associação de Apicultores do Tejo e Sorraia, Manuel Morgado, em entrevista a O MIRANTE a propósito do Dia Mundial das Abelhas.

As alterações clímáticas, nomeadamente a seca, as curas áreas dos terrenos agrícolas, onde se utilizam químicos, e a vespa asiática são os principais inimigos das abelhas. Manuel Morgado lamenta que o Ministério da Agricultura não se preocupe com o que se está a passar e refere que sem abelhas não há comida para o Homem.