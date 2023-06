Falar de suicídio ainda é considerado tabu 

Roberto Caldas está a pedalar pelo país com a iniciativa Bike for Life. Esteve no Politécnico de Santarém onde realizou uma conferência para alertar para a problemática do suicídio.

Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Santarém recebeu o voluntário do projecto Acolher Viver, Roberto Caldas, para uma conversa sobre a importância da prevenção do suicídio

Roberto Caldas, voluntário do projecto Acolher Viver, criado em 2021, considera que as pessoas devem cuidar da sua saúde mental e, se necessário, procurar ajuda médica. Roberto Caldas está a pedalar pelo país com a iniciativa Bike for Life, tendo traçado como objectivo alertar para a necessidade de se falar de suicídio e ajudar a prevenir a ocorrência da uma das principais causas de morte nos jovens.

Com 54 anos, o atleta que vive em Guimarães esteve no auditório da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Santarém, a 7 de Junho, para falar sobre o tema. Segundo dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 23% dos jovens portugueses já teve pensamentos ou actos suicidas. Além disso, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo na faixa etária entre os 10 e os 24 anos, sendo que entre os 15 e os 29 anos é a faixa etária mais afectada em todo o mundo.