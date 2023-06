Transporte a pedido avança em Coruche

A Câmara de Coruche vai implementar no concelho o projecto-piloto transporte a pedido. A autarquia já reuniu com os taxistas que se mostraram receptivos a avançar. O projecto destina-se em particular à população residente nas zonas de baixa densidade populacional, onde as necessidades de mobilidade não conseguem ser eficientemente satisfeitas com as redes regulares de transporte público. O transporte a pedido é financiado no âmbito do fundo ambiental que disponibiliza 300 mil euros para este fim através da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Os 11 municípios que fazem parte da CIMLT podem aderir ao projecto, tal como Coruche.

O transporte a pedido funciona com uma central telefónica, sediada na CIMLT, que capta com 24 horas de antecedência os pedidos dos cidadãos que pretendam deslocar-se. As paragens são as mesmas dos autocarros sendo que o transporte a pedido custa ao cidadão 70% menos do que custaria o bilhete do transporte público. No entanto os taxistas recebem a bandeirada por completo, como se fosse um serviço regular. Só estão contemplados no projecto-piloto horários diurnos.

Em Coruche são nove os circuitos já definidos e que passam em todas as freguesias do concelho. No futuro, caso se justifique, as rotas podem ser alteradas mediante a procura. Apesar das vantagens em termos de preço o transporte a pedido não pode fazer concorrência ao transporte público, ou seja, terá de haver um desfasamento de horário em relação ao horário dos autocarros. Em Coruche o transporte a pedido vai funcionar também aos sábados e domingos de manhã coincidindo por exemplo com as visitas de doentes ao Hospital de Santarém.