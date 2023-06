Acordeão é um instrumento que une gerações no Cartaxo 

Andreia Sofia é responsável pela organização do Festival Internacional de Acordeão do Cartaxo e fundou uma escola de música cujo ensino é maioritariamente online.

Andreia Sofia (ao centro) com alguns dos seus alunos e alunas que participaram no mais importante concurso de acordeão a nível nacional

Andreia Sofia, 27 anos, começou a tocar acordeão aos nove por influência da mãe. Nessa altura a sua paixão tornou-se motivo de gozo na escola por ser uma prática para homens aos olhos dos seus colegas. No entanto, o seu talento era indiscutível e depressa deixou de sofrer de bullying e passou a ser admirada pelos seus pares. Iniciou-se como aluna na Sociedade Filarmónica Cartaxense, no Cartaxo, a sua terra natal, e aos 14 anos já tinha definido que queria ser professora de música. Fez o conservatório completo, licenciou-se e é mestre em Ensino da Educação Musical, estando a tirar uma licenciatura em acordeão. Dá aulas na Academia de Música de Alcobaça e é a principal responsável pela organização do Festival Internacional de Acordeão do Cartaxo.