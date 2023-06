Crianças de Pernes criam livro inspirado no pião

“Histórias da Imaginação em torno do Pião” é o título do livro nascido da criatividade de mais de cem crianças da Escola Básica e Jardim de Infância de Pernes com o apoio das respectivas famílias. Trata-se de uma colectânea de histórias escritas e ilustradas pelas crianças e cuja apresentação decorreu no Dia Mundial da Criança, na Biblioteca de Pernes, numa sessão que contou com a presença de autarcas da freguesia de Pernes, da Câmara de Santarém e de diversas outras personalidades, para além das crianças, pais e professores.

Nuno Domingos, vereador da Cultura, confidenciou aos alunos da EB1/JI de Pernes que “nunca tinha estado num lançamento dum livro com tantos autores” e sublinhou a importância da escrita e da leitura para que as histórias que se querem contar não se percam.

O presidente da Junta de Pernes, Raúl Violante, explicou que a elaboração do livro partiu de um desafio lançado às crianças da escola de Pernes para elaborarem contos e desenhos, com a temática do pião. “Este desafio surge do grande entusiasmo que estas crianças demonstraram quando participaram nas comemorações do Dia Mundial do Pião, no dia 12 de Outubro de 2022, em que tiveram oportunidade de ver uma enorme variedade de piões”, referiu, o autarca, vincando que o pião é uma das imagens de marca de Pernes e da sua ancestral indústria de torneados de madeira.

O livro contribuiu para estimular o conhecimento do património local, envolvendo as crianças na elaboração de lembranças da escola, com vista à construção do futuro Museu do Pião de Pernes. O museu vai ser criado no centro da vila, num edifício que a Junta de Freguesia de Pernes já adquiriu, e que vai albergar o Museu do Pião e a Galeria do Oriente, com base no espólio doado recentemente a Pernes pelo professor Cândido de Azevedo, composto por um valioso conjunto de peças relacionadas com a presença portuguesa no Oriente, entre os quais, mais de mil piões, de diversas formas e materiais.