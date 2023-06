Fuga de gás obrigou a evacuar Torre do Arneiro dos Corvos

Cerca de meia centena de pessoas foram evacuadas da Torre do Arneiro dos Corvos, incluindo do supermercado, em Samora Correia, por causa de uma fuga de gás ocorrida no dia 7 de Junho ao início da noite. O cheiro intenso a gás no oitavo piso do prédio alertou um popular que ligou para os Bombeiros Voluntários de Samora Correia às 19h58.

De acordo com o adjunto de comando dos bombeiros, Bruno Pereira, à chegada ao local foi confirmada uma fuga de gás num tubo de um apartamento no oitavo andar e que provocou uma concentração de gás com níveis muito altos. Os bombeiros fecharam a válvula de segurança do gás e accionaram o piquete da Setgás que controlou a fuga no prédio com uma dúzia de pisos.

Durante hora e meia os moradores continuaram na rua enquanto os bombeiros realizaram a ventilação natural do oitavo piso do prédio e confirmaram a normalização dos valores de concentração de gás. Estiveram envolvidos nas operações de socorro sete bombeiros de Samora Correia com um veículo, uma ambulância e a GNR. Bruno Pereira disse a O MIRANTE que os veículos de socorro ficaram afastados da fachada do prédio por causa dos lugares de estacionamento que existem no local.