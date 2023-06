Depósitos com matérias perigosas finalmente retirados da Fabrióleo em Torres Novas

Os 13 depósitos verticais que continham entre 80 e 120 metros cúbicos, cada um, de matérias perigosas foram removidos da Fabrióleo numa acção levada a cabo pelo administrador de insolvência da antiga fábrica de transformação de óleos vegetais localizada em Carreiro da Areia, no concelho de Torres Novas. A informação foi dada na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas pelo presidente do município, Pedro Ferreira e pelo vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade. Os autarcas destacaram o acompanhamento regular com o administrador de insolvência que permitiu tornar mais célere o processo de desmantelamento.

“Durante muitos anos o executivo camarário foi castigado, quase a dar a entender que pouco ou nada estávamos a fazer para a resolução da Fabrióleo”, afirmou o presidente do município, acrescentando que os resultados do interesse e acompanhamento do município já se está a reflectir com o desmantelamento dos 13 depósitos.

O próximo passo será a remoção, recolha, transporte e tratamento dos resíduos perigosos depositados na Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), através do protocolo assinado a 6 de Março entre a Câmara de Torres Novas, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Acção Climática. Sobre esta acção, o vereador João Trindade adiantou que está a ser finalizada a “documentação necessária para o lançamento do concurso internacional” para adjudicação dos trabalhos que visam a remoção de aproximadamente 4.200 metros cúbicos de líquidos que são perigosos e que têm que ser encaminhados para locais adequados.

“Julgo que num par de semanas teremos tudo pronto para iniciar esse processo que levará então à remoção dos efluentes contidos na ETAR e assim dar início a esta segunda fase”, disse o vereador do Ambiente, explicando que após esta acção será ainda necessário intervir sobre o edificado da antiga fábrica e limpeza dos terrenos envolventes e linha de água.