Retractos da vida em Alhandra na exposição “Álbum de Família”

Paredes da galeria Augusto Bértholo contam, até 1 de Julho, histórias de família, amizade e do próprio tecido social da vila de Alhandra.

Álbum de Família é o nome da exposição que está patente até dia 1 de Julho na galeria Augusto Bértholo, em Alhandra. O grupo Gente em Alhandra, em parceria com o Alhandra Recordar, organizou a mostra através da recolha de fotografias antigas junto da população. São histórias e momentos que marcaram as ligações afectivas entre familiares, amigos e a própria vila. Desde patinagem na estrada nacional, aos bailes da chita, a verbena e as procissões, são tudo vivências que são contadas através das imagens.