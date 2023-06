Rua 19 de Março na Besteira vai ser requalificada

Uma parceria entre a Câmara de Santarém e a Junta de Freguesia da Cidade de Santarém vai permitir a há muito ambicionada requalificação da Rua 19, de Março, que atravessa o lugar de Besteira, na periferia de Santarém. O investimento municipal previsto é de 482 mil euros e visa tornar essa via mais funcional e segura.

A empreitada será lançada pela junta de freguesia, no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências estabelecido com o município de Santarém, e contempla terraplanagens, drenagens, pavimentação, construção do traçado e construção de passeios laterais.