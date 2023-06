Tudo pronto para avançar com requalificação da Estrada de Minde

A Câmara de Ourém assinou, em sessão de executivo, o auto de consignação que vai dar início à requalificação da Estrada de Minde, uma das principais entradas da cidade de Fátima, por onde circula grande parte dos peregrinos oriundos do sul do país. A sua requalificação era aguardada há muito tempo devido à visita do Papa Francisco em Agosto de 2023 durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Uma vez que o prazo para a execução da empreitada é de 365 dias, os trabalhos não vão estar prontos para a visita do Papa.

No início deste ano, Luís Albuquerque, presidente do município, lamentou que, devido aos habituais processos administrativos, entre os quais a submissão do processo ao Tribunal de Contas, a obra tenha comprometido os objectivos iniciais. A empreitada vai ser executada por um consórcio constituído pelas empresas Construções JJR & Filhos, S.A, António Emílio Gomes & Filhos, Lda. e Desarfate – Desaterros de Fátima, Lda. O investimento total previsto é de cerca de 3,2 milhões de euros.

A intervenção vai ser efectuada numa extensão aproximada de quatro quilómetros e vai contar com a interligação de percursos pedonais e cicláveis entre o concelho de Alcanena e o concelho de Ourém, assim como o melhoramento da circulação viária através do aumento da plataforma viária, requalificação dos pavimentos e sinalização horizontal e vertical. Os trabalhos implicam igualmente a ampliação/remodelação de infraestruturas enterradas nomeadamente abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais e de águas pluviais.