Alunos da UTIS apresentam trabalhos em Santarém

Chama-se ExpoArtes e é uma exposição de trabalhos realizados ao longo do ano lectivo 2022/2023 pelos alunos da UTIS - Universidade da Terceira Idade de Santarém que está em exibição desde dia 16 de Junho, no centro comercial W Shopping, em Santarém. A inauguração contou com a presença do Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, entre outras individualidades.

A exposição conta com 150 trabalhos, realizados pelos alunos, no âmbito das disciplinas de Arraiolos, Artes Aplicadas, Pintura em Tecido, Azulejaria, Bordados, Mosaico, Pintura, Cordofones e Artes em Pergamano. A inauguração contou com a actuação da turma de Viola, dirigida pelo professor José Emídio.