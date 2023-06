José Pereira já tomou posse como provedor do munícipe de Tomar

O salão nobre dos Paços do Concelho de Tomar recebeu a cerimónia de tomada de posse do provedor do munícipe, cargo que vai ser ocupado por José Pereira, ex-presidente da Assembleia Municipal de Tomar durante oito anos (2013/21). A sessão contou com a presença do actual presidente da assembleia municipal, Hugo Costa (PS), e da presidente do município, Anabela Freitas, que assinaram a ata de empossamento juntamente com o novo provedor, tendo ambos realçado a importância da criação desta nova figura na vida pública tomarense e de o cargo ser ocupado por alguém que conhece bem o concelho e a estrutura do município.

José Pereira manifestou a sua total disponibilidade para se dedicar com isenção ao cargo em prol dos habitantes do concelho e daqueles que, sendo de fora, tenham necessidade de contacto com a autarquia. O provedor vai realizar atendimento público às quartas-feiras entre as 10 e as 12 horas, podendo ser contactado por email ou telefone, tendo como função dar provimento a reclamações ou esclarecer dúvidas sobre o funcionamento dos serviços municipais.