Coros do Ribatejo vão percorrer igrejas de Santarém

Coro do Círculo Cultural Scalabitano, Chorus Auris, Coro Canto Firme, Orfeão de Abrantes e Choral Phydellius são os protagonistas de mais um Encontro de Coros do Ribatejo.

Cinco coros do Ribatejo – Coro do Círculo Cultural Scalabitano, Chorus Auris, Coro Canto Firme, Orfeão Abrantes e Choral Phydellius – vão passar pelas igrejas de Santarém no 30º Encontro de Coros do Ribatejo que se realiza nos dias 25 de Junho e 1 e 2 de Julho. Nesta edição a organização e produção está a cargo do Círculo Cultural Scalabitano, que propõe um conjunto de acções de carácter lúdico, formativo e cultural.

O Choral Phydellius, de Torres Novas, e o Chorus Auris, de Ourém, cantam na Igreja da Nossa Senhora de Jesus do Sítio (Igreja do Hospital de Jesus Cristo de Santarém) a 25 de Junho, às 15h30. O Coro Canto Firme, de Tomar, e o Orfeão de Abrantes actuam na Igreja de Santo Estêvão (Santíssimo Milagre) às 16h30 do mesmo dia e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano às 17h30 na Igreja da Misericórdia. Às 18h00 há um canto conjunto com todos os coros participantes, na Igreja da Graça.

Sábado, 1 de Julho, decorre um workshop de técnica vocal para coros com Luís Rendas Pereira, solista em ópera, oratória e canção, das 9h30 às 17h30, no Teatro Taborda, em Santarém. A participação é gratuita, mas as inscrições obrigatórias até 28 de Junho. Segue-se a conferência “Cantar num coro amador em Portugal: retrato de uma prática expressiva e social”, às 18h00, com Maria João Lima, investigadora do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, também no Teatro Taborda. A entrada é gratuita. Para terminar o evento, dia 2 de Julho o Orfeão de Almeirim, Orfeão do Entroncamento e Coro do Círculo Cultural Scalabitano apresentam-se juntos na Igreja de Santa Maria de Marvila, às 16h00.