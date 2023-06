Debate sobre comportamentos aditivos e dependências em Abrantes

A Comunidade Terapêutica João Guilherme – Projeto Homem de Abrantes, em parceria com o município de Abrantes, vai realizar na quinta-feira, 22 de Junho, as II Jornadas sobre comportamentos aditivos e dependências, subordinadas ao tema “Drogas leves: recreativas ou patológicas?”.

“Sensibilizar e prevenir a comunidade, em particular os mais jovens, para o consumo de substâncias psicoativas ilícitas e apontar estratégias de prevenção” são alguns dos objetivos de um evento que se realiza no auditório da Escola Manuel Fernandes, às 14h00, e que vai contar com a presença de “vários especialistas” na área da intervenção nos comportamentos aditivos, refere a autarquia do distrito de Santarém, em nota informativa.

O tema em debate “pretende dar resposta à preocupação crescente com o aumento do consumo destas substâncias, com particular incidência nas escolas, e tem como objetivo o debate franco e aberto sobre o consumo de substâncias, em particular das chamadas “drogas leves”, sobre as dificuldades e desafios que este consumo transporta para a comunidade, lê-se na mesma nota.

Estas jornadas dirigem-se não só aos profissionais na área dos comportamentos aditivos e dependências, mas também aos pais e encarregados de educação, toda a comunidade educativa e associações juvenis, além dos profissionais de apoio social, da área da saúde de outros profissionais com intervenção na comunidade.