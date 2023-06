Utentes agendam protesto junto ao centro de saúde do Forte da Casa

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) anunciou um encontro de todas as comissões de utentes do concelho de Vila Franca de Xira no dia 24 de Junho, às 15h30, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa. A concentração vai ser seguida de um protesto rumo à porta do centro de saúde do Forte da Casa. O protesto visa reclamar por melhores condições no acesso a cuidados de saúde primários, valorização do Serviço Nacional de Saúde e colocação urgente de mais médicos de família naquela unidade, que não tem actualmente nenhum clínico ao serviço.