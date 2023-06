Vale da Pedra vai eleger Rainha das Vindimas em Julho

A concurso estão seis candidatas dos 14 aos 22 anos. A vencedora vai representar a freguesia na Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo.

A freguesia de Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, está a promover a Gala de Eleição da Rainha das Vindimas de Vale da Pedra. A concurso estão seis candidatas: Mariana Barbosa, de 14 anos, Beatriz Cordeiro, de 15, Matilde Pombo e Carolina Matos, de 17, e Viviana Duarte e Sandra Maniés, com 22 anos. O rei e único candidato masculino é Tomás Formiga, de 19 anos. A eleita irá representar a freguesia na competição que envolve as rainhas de todo o concelho. A Gala da Rainha de Vale da Pedra realiza-se sábado, 1 de Julho, às 21h30, no Centro Social Cultural e Recreativo de Vale da Pedra.