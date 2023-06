Coruche negoceia com governo gestão do centro de saúde

A Câmara Municipal de Coruche ainda não aceitou a transferência de competências delegadas do governo para o município na área da saúde. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira reuniu com o adjunto do ministro da saúde no dia 15 de Maio para discutir o tema. O autarca só assina o documento depois de saber qual o estado dos equipamentos no centro de saúde de Coruche, o ponto de situação das próprias instalações e o montante a receber por conta dos trabalhadores que passam a ser responsabilidade directa da autarquia. “Queremos receber as competências conscientes de que não é mais um presente envenenado como foi a escola secundária de Coruche. Senão no dia a seguir temos auxiliares, trabalhadores e utentes a reclamar das más condições do centro de saúde”, sublinhou.

