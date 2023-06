Grande espectáculo de Mariza em Santarém

Mariza actua na sexta-feira, dia 23, em Santarém, num grande espectáculo na Monumental Celestino Graça, a partir das 21h30. Para o município, parceiro da iniciativa, este tipo de ventos é “estratégico” ao promover o território através da atracção de novos públicos.

A artista promete um concerto inesquecível, no qual vão ser apresentados temas clássicos como "Ó Gente da Minha Terra", "Primavera" e "Chuva", bem como faixas mais recentes, "Anda o Sol Na Minha Rua", "Por Ti", “Maria Joana”, entre outros. Está também previsto durante o espectáculo algumas surpresas para todos os fãs.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de 10 euros e já estão disponíveis em www.xpectacle.pt, na Loja Ribatintas, no Posto de Turismo de Santarém (pagamento apenas com multibanco). Este espectáculo conta também com a colaboração do Restaurante Sem Pressa em Santarém.

Mariza é uma das artistas portuguesas mais aclamadas internacionalmente e já vendeu milhões de discos em todo o mundo.